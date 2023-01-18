جمعية التقدم تستمر في تدريب جمعيات شريكة بالمحافظات لتنفيذ مشروع «قدرات بلا حدود





زار الفريق الاستشاري لجمعية التقدم، تدريب عملي لأكثر من ١٨ جمعية من الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي اضطراب طيف التوحد في ٩ محافظات تم استهدافها بخطة المشروع، وهي: السويس، بورسعيد، دمياط، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج.



ونفذ فريق الاستشاريين ما يفوق 540 تقييما نوعيا متخصصا ووضع البرامج الفردية للحالات التي تم تقييمها وتم تدريب الأخصائين المتدربين بالجمعيات الشريكة من خلال مشروع "قدرات بلا حدود" والذي تنفذه جمعية التقدم بدعم من صندوق الاستثمار الخيري في مجال الإعاقة "عطاء".



ويعمل مشروع "قدرات بلا حدود" على بناء قدرات 27 جمعية من الجمعيات التي تقدم الدعم للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد، وتجهيز الجمعيات بأدوات تدخل للعمل مع الأطفال (حقيبة تدريبية) بعد اجتيازهم للتدريب واعتمادهم، كما يتم التقييم المؤسسي للقطاع الفني قبل وبعد تنفيذ التدريب (المستهدف المباشر)، فضلا عن توفير حقيبة الأدوات التعليمية والتدريبية الفنية للأخصائيين والمسئولين الفنيين بالجمعيات الشريكة للعمل بها مع الأطفال المستهدفين من المشروع.



كما يتم العمل على إعداد دليل المعايير الفنية للجمعيات العاملة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، بالإضافة إلى عمل ورشة عمل حول دليل المعايير بحضور مديرين الجمعيات الشريكة والمسئوليين الفنيين بها من خلال تطبيق زووم، وتقديم برنامج تدريبي مصور لأولياء الأمور والأخصائيين المبتدئيين حول التوحد.



ويستهدف المشروع الجمعيات الأهلية العاملة بمجال الإعاقة الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد، وأخصائي التدخل المبكر للأطفال ذوي التوحد من سن 2 لـ8 أعوام، وكذلك اخصائي دعم الدمج المدرسي والمجتمعي للأطفال ذوي التوحد من سن 8 لـ14 عاما، والمديرين الفنيين والمشرفين ورؤساء الأقسام، وأولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد.