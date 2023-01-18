الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل بعثة مراقبة جديدة للصراع بين أرمينيا وأذربيجان

يعتزم الاتحاد الأوروبي تشكيل بعثة مراقبة جديدة للمساعدة في إنهاء الصراع في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، حسبما أفاد عدد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

واتفق ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الخطط خلال محادثات في بروكسل، ومن المنتظر أن تتم الموافقة رسميا على بعثة المراقبة خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.

وتخوض الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان حربا منذ عقود من أجل السيطرة على إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال دبلوماسيون إن الهدف من بعثة المراقبة هو الحد من الحوادث في الصراع والمنطقة الحدودية، وتقليص الخطر الذي يواجه السكان الذين يعيشون هناك والمساعدة في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وهاجمت أذربيحان، أرمينيا في منتصف سبتمبر الماضي. وتتهم أذربيجان أرمينيا بالاستفزاز وهو ما تنفيه جارتها الأضعف عسكريا.

واندلع قتال عنيف بين البلدين أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص. وافترض دبلوماسيون أن قيادة أذربيحان استغلت مؤخرا حقيقة انشغال روسيا التي تحمي أرمينيا بالحرب الراهنة في أوكرانيا.

وأرسلت روسيا قوات إلى ناجورنو كاراباخ للحفاظ على وقف إطلاق نار بين أرمينيا وأذربيجان تم التوصل إليه برعاية موسكو في عام 2020.

وتثير الاشتباكات بين الدولتين المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز للأسواق العالمية.