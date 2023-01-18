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فيوتشر يخطف فوزا قاتلا أمام إنبي بالدوري

الشروق
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 9:07 م

حقق فريق فيوتشر فوزا قاتلا مساء اليوم الأربعاء، أمام إنبي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي اقيم على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري المصري الممتاز.

وسجل إنبي أولا في الدقيقة 37 عن طريق مصطفى دويدار، ومن ثم أدرك فيوتشر التعادل بأقدام محمد رضا بوبو في الدقيقة 50.

وضاعف فيوتشر النتيجة لصالحه في الدقيقة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل علي فوزي من ركلة جزاء في الدقيقة 69، وسجل عمر السعيد الهدف القاتل في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة، يصل فيوتشر للنقطة الـ 30 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، فيما يرتفع رصيد إنبي للنقطة العاشرة في المركز الـ17.


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