 فرنسا تدعم اقتراح إسبانيا لتجديد تسعير سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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فرنسا تدعم اقتراح إسبانيا لتجديد تسعير سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:41 م

انضمت فرنسا إلى دعوة إسبانيا إلى إصلاح الآلية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في تسعير الكهرباء، فيما تخطط الدولتان لتشكيل جبهة موحدة تتعلق بإصلاح حيوي للسوق خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتدعم فرنسا إفساح المجال لاستخدام على نطاق أوسع لأدوات مثل ما يطلق عليه عقود الفرق، واتفاقات طويلة الأجل تحدد سعر الطاقة المتجددة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج، وهو موقف يعكس ما وضعت إسبانيا إطاره في وثيقة مشابهة.

كما تقترح البلاد أيضا آلية تتماشى مع الضرائب الأرباح المفاجئة المفروضة على منتجي السلع منخفضة التكلفة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، ومن شأنها أن تساعد على تخفيف تكاليف الطاقة المرتفعة من على كاهل المستهلكين.


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