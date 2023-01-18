رئيس اتحاد اليد: اعترضنا رسميا على مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي بالمونديال

أكد محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس بعثة مصر في بطولة العالم المقامة حاليا في بولندا والسويد، أن البعثة أرسلت رسميا للجنة المنظمة للبطولة تعترض على مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي بالمونديال.

وقال الأمين في تصريحات تليفزيونية: "تلقينا إخطارا بتعديل مواعيد مباريات المنتخب في الدور الرئيسي، حيث تقام مبارتنا مع بلجيكا الخميس في السابعة مساء، ومع البحرين في الرابعة والنصف من مساء السبت، ومع الدنمارك في التاسعة والنصف من مساء السبت، وأرلنا اعتراضا على هذه المواعيد وطالبنا بتعديلها".

وأضاف: "سبب الاعتراض أن الجهاز الفني وضع خطته المرتبطة بالاستعداد البيولوجي حسب المواعيد السابقة، والتعديل الجديد يؤثر على استعداداتنا وجاهزيتنا البدنية، وننتظر رد اللجنة المنظمة".

وقال رئيس بعثة مصر في بطولة العالم لكرة اليد:" مازلنا في بداية المشوار، خططنا لكل شيء منذ البداية وهكذا تعودنا دائما، نأخذ المباريات خطوة بخطوة، لكن طموحنا كبير يصل لأبعد مدى".

وأتم الأمين أن منتخب مصر هدفه تصدر مجموعته في الدور الرئيسي ليتجنب مواجهة السويد صاحبة الأرض والجمهور في دور الثمانية.