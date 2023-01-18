الإصابة تُبعد نجم الإسماعيلي عن مواجهة طلائع الجيش

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أكد الدكتور مجدي الباز طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن محمود الشبراوي، صانع ألعاب الفريق، تعرض للإصابة بإلتهابات في الحوض وأسفل عضلات البطن.

وأضاف : ” اللاعب تم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز بسبب تلك الإصابة “.

وأكمل تصريحاته : ” الجهاز الفني يرفض تمامًا الاعتماد على أي لاعب غير جاهز لتجنب تفاقم إصابته وبالتالي زيادة مدة غيابه عن الفريق “.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيحل ضيفًا على طلائع الجيش غداً في تمام الخامسة مساءً على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، لحساب الجولة الـ 14 من عمر المسابقة المحلية.