اتحاد الدواجن: مناقصة الذرة تساهم في خفض أسعار الأعلاف

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن مناقصة الذرة خطوة مهمة إيجابية، مشددا على ضرورة تدخل الدولة بآلياتها في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تدخل الدولة على هذا النحو سيساهم في خفض أسعار الأعلاف التي تمثل 70% من صناعة الكثير من المنتجات.

ونوه بأن أزمة النقد الأجنبي بدأت في شهر أكتوبر الماضي، حيث تعرض لضغط شديد، فيما وفرته الدولة في ظروف صعبة جدا.

وأشار إلى أن مافيا الاستيراد استغلت الأزمة، فيما دفع الثمن كلٌ من المستهلك والمربي، حيث بلغت أسعار الدواجن والبيض مستويات قياسية، وهو ما دفع الدولة للتدخل من خلال العمل على استيراد الذرة الصفراء والصويا.

ولفت إلى أن تكلفة طن الذرة تصل إلى 10 آلاف جنيه، فيما لا يجوز أبدا أن يبيعها المستوردون للمربي بـ14 ألف جنيه، موضحا أن تكلفة طن الصويا تجاوز حاليا 30 ألف جنيه.