لافروف: العرب أصدقاؤنا ونحافظ على اتصالات ثنائية منتظمة معهم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية وقال"العرب هم أصدقاؤنا الجيدون منذ فترة طويلة، ونحافظ على اتصالات ثنائية منتظمة، وكذلك مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، نثمن عدم انضمام العالم العربي لحملة العقوبات ضد روسيا رغم الضغوط الغربية".



ونوه لافروف -في مؤتمر صحفي حول نتائج ونشاطات الدبلوماسية الروسية خلال عام 2022، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إلى أنه اجتمع أمس الثلاثاء، مع سفراء الدول العربية، وفي مايو الماضي زرت مقرها الجامعة العربية في القاهرة.



وأضاف: أستطيع أن أرى تفهما لموقفنا الذي لا يتعلق بأوكرانيا، بل يتعلق بالصراع من أجل نظام عالمي جديد بين الذين يتوقعون أنه يجب أن يتم تأسيسه وفقا لقوانينهم والتي تشمل الهيمنة الأمريكية وأتباعها، وبين الذين يريدون نظاما عالميا مبنيا على الديمقراطية.



وتابع: أن "الولايات المتحدة لا تريد أن يكون للعالم قانون دولي يضمن نظاما ديمقراطيا تكون فيه جميع الدول متساوية في السيادة، ولكن تريدها أن تلتزم بالقواعد التي تفرضها".



وكان لافروف قد أكد أمس الثلاثاء خلال اجتماعه مع سفراء الدول العربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو، عزم بلاده تعزيز العلاقات مع الدول العربية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.