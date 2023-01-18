 جلال: حزين من حلمي طولان بعد تصريحاته.. وكنت صارم مع اللاعبين - بوابة الشروق
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جلال: حزين من حلمي طولان بعد تصريحاته.. وكنت صارم مع اللاعبين

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:47 ص

قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي السابق، إنه حزين من حلمي طولان بعد تصريحاته الأخيرة ضد الفريق، عقب رحيله عن النادي.

وأضاف جلال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لم يشعر بأي مؤامرة ضده من جانب لاعبي البنك الأهلي خلال وجوده مع الفريق.

وأشار إلى التزام جميع لاعبي البنك الأهلي، خاصة وأن اللائحة كانت تطبق على الجميع، موضحًا أنه قام بإيقاف اثنين من كبار البنك الأهلي لأسباب تأديبية خلال الموسم الحالي.

وواصل تصريحاته، أنه قام بتغليظ العقوبات داخل الفريق، بأن يكون التأخير دقيقة واحدة عن المران عقوبته 5 آلاف جنيه والغياب بـ 50 ألف جنيه، مضيفًا «اللي بيظهروا علشان السبوبة في مزبلة التاريخ ومن يتحدث في ظهري لا يُمكن وصفه بالرجل».


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