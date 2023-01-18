المخرج السوري علي رشاد يواصل تصوير فيلمه الوثائقي لاجئي برلين

يصور المخرج السوري علي رشاد فيلمه الوثائقي الأول "لاجئي برلين"، في عدد من المدن الألمانية، راصدا من خلاله رحلة اللاجئين السوريين في ألمانيا.



وذكر علي في بيان صحفي، أن العمل يرصد عبر قصص واقعيه بين النجاح والفشل تواجد السوريين في ألمانيا، بفعل الحروب والدمار الذي حدث مؤخرا، في إطار من القصص الحقيقية.



وأكد علي أن العمل يتم تصويره هذه الفترة؛ استعدادا لعرضه قريبا في أكثر من مهرجان عالمي، لافتا إلى أن العمل سيأخذ وقت تصوير إجمالي حوالي ثلاثة أشهر، قبل أن يدخل مرحلة المونتاج؛ ليكون جاهزا للعرض منتصف شهر مايو المقبل.