رئيس زراعة النواب: زيادة سعر توريد القمح يشجع الفلاحين ويعزز الأمن الغذائي

أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب هشام الحصري، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250 جنيها، سيعمل على تشجيع الفلاحين ويعزز الأمن الغذائي.

وقال الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي 880 جنيها، ثم ارتفع قبل الموسم الجديد إلى ألف جنيه ثم وفقا للقرار الجديد أصبح 1250 جنيها، مشيرا إلى أن زيادة حافز توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح في الموسم الجديد، والحرص على توريده، للاستفادة من ذلك الحافز، الذى يعد مناسبا للفلاح، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة مهمة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تضع دائما أمامها قضايا الفلاح المصري، وأولويات الدولة في زيادة حجم إنتاجها الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، خلال اجتماعاتها المستمرة، وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي التي تقوم به تحت قبة البرلمان في إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة لدعم خطوات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.