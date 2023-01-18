التحقيق مع طاقم طائرة فلبينية بتهمة تهريب البصل والليمون من دبي والرياض

قالت تقارير إعلامية في الفلبين، إن طاقمي رحلتي الرياض - مانيلا، ودبي – مانيلا، يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية، بعد أن حاولوا إدخال ما يقارب 27 كليو من البصل، و10 كيلو من الليمون للبلاد.



وبحسب ما نشره موقع «العربية»، لجأ أفراد طاقم الخطوط الجوية الفلبينية إلى تهريب البصل، بعدما ارتفعت أسعاره في الفلبين لتتجاوز أسعار الدجاج ولحم البقر، إلا أن أمرهم انكشف وأحيل 10 منهم للتحقيق.



وذكرت المعلومات أنه تم إيقاف الطاقم يوم الجمعة الماضي في مطار نينوي إكينو الدولي بالفلبين، وتمت مصادرة المنتجات من قبل موظفي الجمارك، ويتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة عليهم نهاية الأسبوع الجاري.



هذا، وأعلنت الجمارك الفلبينية في مطار نينوي أكينو الدولي، عن ضبط منتجات زراعية في 10 يناير 2023، لدى 10 مضيفات طيران مستوردة بشكل غير قانوني من دبي والرياض.



وأجرت الجمارك فحوصات يدوية لأمتعتهن بعد فحص الأشعة السينية، الذي كشف عن منتجات زراعية مختلفة، مثل البصل والفواكه، دون الحصول على تصاريح الاستيراد الصحية والصحة النباتية اللازمة.



وبموجب قانون التحديث الجمركي والتعريفات، يتطلب استيراد المنتجات النباتية التي تعتبر «استيرادا منظما»، تصريحا مسبقا أو تصريحا من الوكالة الحكومية التنظيمية المعنية.



وقال البيان إن المضيفات يخضعن لمزيد من التحقيقات بتهمة الاستيراد غير المشروع المزعوم، المخالف لقانون التحديث الجمركي والتعريفات الجمركية، والمرسوم الرئاسي 1433، وقانون الحجر الصحي للمزروعات.



وارتفعت أسعار البصل خلال الشهر الجاري بشكل كبير من دولارين ونصف إلى 11 دولارا للكيلوجرام الواحد، وهو أعلى تكلفة من سعر الدجاج بنسبة 25% و50% من سعر اللحم البقري.



وأشارت تقارير إلى أن ارتفاع أسعار البصل بسبب التضخم العالمي، وتعرّض الفلبين لإعصار شديد في أغسطس وسبتمبر 2022؛ ما أدى إلى تدمير المحاصيل، إضافة لإنتاج المزارع كميات قليلة من البصل.



