باسف الألمانية للكيماويات تتوقع تسجيل خسائر خلال العام المالي 2022

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أعلنت شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف مساء أمس الثلاثاء أنها تتوقع إعلان تسجيل خسائر خلال العام المالي 2022 مقابل أرباح في العام 2021.

وقالت الشركة إنها تتوقع تسجيل الخسائر بسبب الانخفاض المؤثر غير النقدي لحصتها في شركة الغاز والنفط فينترشال ديا.

وتتوقع باسف تسجيل خسائر صافية بقيمة 38ر1 مليار يورو (49ر1 مليار دولار) خلال العام المالي 2022 مقابل أرباح صافية بقيمة 52ر5 مليار يورو في العام المالي 2021، في حين كان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 77ر4 مليار يورو.

وتتضمن نتائج العام المالي انخفاضات غير نقدية في حصتها في فينترشال ديا بنحو 3ر7 مليار يورو.

ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انسحاب فينترشال ديا من أنشطة النفط والغاز الطبيعي في روسيا على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو نتيجة غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

ومن المقرر إعلان نتائج العام المالي 2022 يوم 24 شباط/فبراير المقبل.