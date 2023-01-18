مفتي عموم روسيا يعرب عن تقديره لدور مصر الإقليمي بقيادة الرئيس السيسي

استقبل رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ورئيس مجلس شورى المفتين الشيخ راوي عين الدين، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو نزيه النجاري.

ووجه السفير المصري التهنئة لمفتي عموم روسيا على نجاح الاحتفالات بمرور 1100 على دخول الإسلام روسيا، والتي عُقدت على مدار العام الماضي، مشيداً بما تتمتع به روسيا من تنوع ثقافي وديني وحالة تعايش يحتذى بها.

واستعرض السفير أوجه العلاقات الثقافية والدينية بين مصر وروسيا، والدور الحيوي للمؤسسات الدينية في الدولتين نحو تنمية تلك العلاقات، بما يحقق الغاية الفضلى من نشر المفاهيم المعتدلة والمعاني السمحة للدين الإسلامي في البلدين.

من جانبه، أعرب المفتي العام عن تقديره لدور مصر الإقليمي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، في تعزيز التعاون الديني بين البلدين، من خلال تدريب الأئمة والوعاظ الروس، وإيفاد نظرائهم المصريين لروسيا.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمتد عبر العلاقات التاريخية بين البلدين، ويحظى بمزيد من الاهتمام حاليًا، على ضوء أهمية تبادل الرؤى حول القضايا التي تمس العالم الإسلامي وشعوبه، مشيداً بالدور التنويري للمؤسسات الدينية المصرية، وانخراطها في الحوار مع نظيراتها في العالم الإسلامي وغيره، بما يتلاءم مع ضرورة مواكبة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات المعاصرة.