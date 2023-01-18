قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «العالم كله يكتوي بنيران زيادات وغلاء الأسعار».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الدولة المصرية بكل إمكانياتها، تحاول تقليل تداعيات الأزمة على المواطن».

ولفت إلى اتخاذ الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق، مضيفًا: «نخفض من أبواب في الموازنة لتحويلها لزيادة الحماية الاجتماعية».

وذكر أن الدولة خصصت 38 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم القمح، مستطردًا: «اليوم ننتهي هذا العام بـ95 مليارًا دعم لبند القمح، نحاول قدر الإمكان كدولة أن نضع تلك المخصصات، ولم نقترب من سعر رغيف الخبز».

وأوضح أن الدولة تأخذ على عاتقها استمرار سعر رغيف الخبز كما هو؛ إدراكًا منها للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مختتمًا: «الحكومة تعمل في ضوء الإمكانيات المتاحة وقدر استطاعتها، لتعظيم بند الحماية الاجتماعية في الفترة المقبلة».