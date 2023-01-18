اليونسيف تدعو لإنصاف الأطفال الأشد فقرا في التعليم الحكومي

أشار تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونسيف" إلى أن أطفال الأسر الأشد فقرا هم الأقل استفادة من التمويل الوطني للتعليم العام.

ودعت اليونسيف خلال التقرير إلى ضخ استثمارات إضافية وأكثر إنصافا لانتشال ملايين الأطفال من أزمة التعلم.

ويشير التقرير الذي يحمل عنوان "تحويل التعليم بتمويل عادل" إلى أنه في المتوسط، يستفيد الأطفال الأفقر من 16 في المائة فقط من التمويل العام للتعليم، مقارنة بنظرائهم الأغنى الذين يستفيدون من 28 في المائة.

وفي البلدان منخفضة الدخل، يذهب 11 في المائة فقط من تمويل التعليم العام إلى أفقر المتعلمين، بينما يذهب 42 في المائة إلى أغنى المتعلمين.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "نحن نخذل الأطفال. إن عددا كبيرا جدا من أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم يستثمر بصورة أقل في هؤلاء الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليه. إن الاستثمار في تعليم أفقر الأطفال هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لضمان مستقبل الأطفال والمجتمعات والبلدان. لا يمكن أن يتحقق التقدم الحقيقي إلا عندما نستثمر في كل طفل في كل مكان".

يفحص التقرير البيانات المتعلقة بالإنفاق الحكومي عبر التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والعالي من 102 دولة.

ووجد أن زيادة درجة مئوية واحدة في تخصيص موارد التعليم العام قد تخرج 35 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية من فقر التعلم.

وأشارت الدراسة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن يصل الإنفاق على التعليم العام إلى المتعلمين من الأسر الأكثر ثراء في كل من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تظهر الفجوة بشكل أوضح بين البلدان منخفضة الدخل، ففي العديد من الأمثلة، أظهرت البيانات أن المتعلمين من الأسر الأغنى يستفيدون من أكثر من ستة أضعاف مبلغ تمويل التعليم العام مقارنة بالأفقر.

في البلدان متوسطة الدخل، يتلقى الأطفال المتعلمون الأغنى في أماكن مثل كوت ديفوار والسنغال ما يقرب من أربعة أضعاف الإنفاق على التعليم العام مقارنة بنظرائهم الأفقر، على الرغم من أن الفجوة أصغر في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تستفيد الفئات الأغنى عادة بمعدل 1.1 إلى 1.6 مرة من الإنفاق العام على التعليم أعلى من الفئات الأفقر.

الأطفال الأفقر أكثر عرضة لخطر ترك الدراسة

ووفقا للتقرير، فإن احتمالات التحاق الأطفال، الذين يعيشون في فقر، بالمدارس أقل من غيرهم وبالتالي فإنهم يتركون المدرسة في وقت مبكر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال من الأسر الفقيرة أقل تمثيلا في المستويات العليا من التعليم، والتي تحصل على إنفاق أعلى بكثير، ومن المرجح أيضا أن يعيشوا في المناطق النائية والريفية التي تعاني من نقص الخدمات بشكل عام ومن الفجوة الرقمية.

حتى قبل جائحة كـوفيد-19، كانت أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم مقصرة إلى حد كبير في حق الأطفال، حيث كان مئات الملايين من الطلاب يذهبون إلى المدرسة، ولكنهم لا يستوعبون مهارات القراءة والرياضيات الأساسية.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن ثلثي جميع الأطفال في سن العاشرة على مستوى العالم غير قادرين على قراءة قصة بسيطة وفهمها.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية لمعالجة أزمة التعلم في أن توفر الحكومات التمويل العادل وإعطاء الأولوية لموارد التعليم العام، بما في ذلك التركيز المتزايد على التعلم الأساسي، وهذا يستلزم تأمين التمويل العام للتعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي للجميع واستهداف الفقراء والمهمشين في المستويات التعليمية الأعلى، وفقا للتقرير.