وزيرة فرنسية من دافوس: فقدنا قدرتنا التنافسية أمام الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

قالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون، إن أوروبا فقدت قدرتها التنافسية أمام الولايات المتحدة بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة ودعم الولايات المتحدة لمصادر الطاقة المتجددة المحلية.

وقالت الوزيرة الفرنسية -اليوم الأربعاء في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا- إن أوروبا بحاجة إلى تطور جذري للحاق إلى ركب الانتقال إلى إمدادات الطاقة المتجددة والآمنة -وفق ما نقلته وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية.

وأضافت -في جلسة حول الطاقة الأوروبية- أن الكتلة بحاجة إلى "أن تكون أكثر راديكالية واستباقية استجابة لهذا التحدي"، وأشارت إلى أن الأسعار المرتفعة بعد أن أوقفت روسيا معظم الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب قانون خفض التضخم الأمريكي، كانت بمثابة "جرس إنذار" للاتحاد الأوروبي.

وتابعت أن قانون خفض التضخم الأمريكي يمكن أن يكون له تأثير في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر فقط لأنه يعمل من خلال الإعفاءات الضريبية في حين أن الإجراءات الأوروبية قد تستغرق سنوات.

وتواجه الصناعات الأوروبية التي تستخدم الكثير من الطاقة - مثل صناع الزجاج والصلب والأسمدة - تكاليف تجعل الإنتاج غير مربح في بعض الحالات وتزيد من احتمالية انتقال هؤلاء المنتجين إلى أماكن تكون فيها الطاقة في متناول الجميع مثل الولايات المتحدة والصين.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى نهج على مستوى أوروبا بدلاً من قيام الدول الأقوى مالياً بتقديم مساعدات حكومية لأن اقتصاد القارة مترابط للغاية.

وخلصت بالقول إنه "لا يكفي زيادة المساعدة الحكومية في بلد ما إذا لم نفعل ذلك للجميع وإلا فسنواجه اضطرابًا في سلاسل التوريد".