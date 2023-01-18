مرتضى منصور:«اتفقنا مع صفقات جديدة ويتبقى موافقة أنديتهم»

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأبيض لا يحتاج سوى لصفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في الدوري المصري، وتعاقدنا مع أفضل الصفقات في الصيف الماضي، ونمتلك لاعبين محترفين على أعلى مستوى».

وتابع: «سنتعاقد مع صفقتين جدد قبل نهاية شهر يناير الجاري، وبنحاول على قد الأموال التي نمتلكها حاليًا، لأننا لم نحصل على أموال من الشركة الراعية حتى الآن».

وأوضح رئيس الزمالك: «جلست أمس الثلاثاء، أنا وأمير مع لاعبين سينضمان للفريق خلال الفترة القادمة، ويتبقى فقط الاتفاق مع أنديتهما».

وأتم: «أمير لا ينام طيلة الليل والنهار ليضم اللاعبين للزمالك، ونحاول إبرام صفقات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها النادي بسبب الحجز على أرصدته بالبنوك».