 مرتضى منصور:«اتفقنا مع صفقات جديدة ويتبقى موافقة أنديتهم» - بوابة الشروق
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مرتضى منصور:«اتفقنا مع صفقات جديدة ويتبقى موافقة أنديتهم»

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 4:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 4:09 ص

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأبيض لا يحتاج سوى لصفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في الدوري المصري، وتعاقدنا مع أفضل الصفقات في الصيف الماضي، ونمتلك لاعبين محترفين على أعلى مستوى».

وتابع: «سنتعاقد مع صفقتين جدد قبل نهاية شهر يناير الجاري، وبنحاول على قد الأموال التي نمتلكها حاليًا، لأننا لم نحصل على أموال من الشركة الراعية حتى الآن».

وأوضح رئيس الزمالك: «جلست أمس الثلاثاء، أنا وأمير مع لاعبين سينضمان للفريق خلال الفترة القادمة، ويتبقى فقط الاتفاق مع أنديتهما».

وأتم: «أمير لا ينام طيلة الليل والنهار ليضم اللاعبين للزمالك، ونحاول إبرام صفقات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها النادي بسبب الحجز على أرصدته بالبنوك».


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