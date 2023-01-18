 البرلمان العربي يحصل على صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية الآسيوية - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يحصل على صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية الآسيوية

منال الوراقي
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 12:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 12:22 م
وافقت الجمعية البرلمانية الآسيوية خلال جلستها العامة رقم 13، التي عُقدت مؤخراً في جمهورية تركيا على منح البرلمان العربي صفة مراقب، على نحو يتيح للبرلمان العربي المشاركة في الجلسات العامة للجمعية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وفتح قنوات للتنسيق والتعاون الدائم حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين العربي والآسيوي.

وقال البرلمان العربي، في بيان له، إن الخطوة جاءت استجابةً للطلب الذي تقدم به رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك في إطار حرصه على تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين العالمين العربي والآسيوي.

وفي هذا السياق، أكد "العسومي" أن منح البرلمان العربي صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية الآسيوية يتفق مع طبيعة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين الدول العربية والدول الآسيوية، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، كما ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية، لا سيَّما وأن أكثر من نصف عدد الدول العربية ينتمي في الوقت ذاته إلى القارة الآسيوية.

وأضاف "العسومي" أن التعاون بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية الآسيوية، من شأنه أن يساهم في تبادل الخبرات فيما بينهما، فضلاً عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية من أجل تأمين دعم إقليمي ودولي أكبر للقضايا العربية.

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