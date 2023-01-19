أشرف زكي مستنكرا ترويج شائعات وفاة الفنانين: المتربص عاوز مننا إيه؟

استنكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ترويج شائعات عن وفاة الفنانين، متسائلا: "المتربص عاوز مننا إيه؟".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن ترويج مثل هذه المعلومات الكاذبة قد يكون على سبيل الدعابة، مستنكرا أن يُقدِم أحدٌ على فعل ذلك دون أن يضع نفسه مكان من يروج عنه الشائعة

وأشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية انخرطت كثيرا في نفي الكثير من الشائعات التي أثيرت عن الفنانين في الفترة الماضية، داعيا وسائل الإعلام للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

في شأن آخر، أكّد زكي أن مهنة التمثيل تجري في دمه، وليس بمقدوره التخلي عنها، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر الشديد وهو يخدم الفنانين من مقعده كنقيب للفنانين.

ونوه بأن كل فنان وراءه قصة يمكن الوقوف أمامها، مؤكدا أن الفنانين أسرة واحدة، ويحدث بينهم تكافل كبير.