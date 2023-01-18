البرلمان العربي: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية جاءت في توقيت هام للغاية

أشاد البرلمان العربي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها جمهورية مصر العربية، أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مشدداً على أنها جاءت في توقيت هام للغاية تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متسارعة في ضوء المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد البرلمان العربي -في بيان أصدره اليوم الثلاثاء- أن آلية التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية تمثل دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية على كل المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد البرلمان العربي دعمه وتضامنه مع كل الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.

وأضاف البرلمان العربي، أن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام يجسد الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم القضية الفلسطينية على كل المستويات.