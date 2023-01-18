قرر مجلس النواب الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، فصل النائب محمد الفايز، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا».



وصوت 92 نائبًا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة، على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية، للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.



وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز، بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة، وتشويه سمعة المملكة من خلالها.



واستند قرار اللجنة إلى مخالفة نصوص المواد 154 و155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني، وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس، ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.