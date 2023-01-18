أعلن الجيش الجزائري ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و242 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير الجاري من ضبط تسعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى ضبط أيضا 63 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد تقدر بأكثر من 700 كجم، فضلا عن ضبط نحو 73 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوضح البيان أن قوات حرس السواحل نجحت في إنقاذ 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فضلا عن القبض على 242 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.