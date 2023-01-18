السجن المشدد 10 سنوات لزوج احتجز زوجته وعذبها بسبب شريحة محمول في الغربية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا؛ لقيامه باحتجاز زوجته وتعذيبها عدة ساعات داخل شقة الزوجية؛ بسبب فقده لشريحة محمول وعدم علمها بمكانها الأمر الذي دفعها إلى القفز من شرفة منزلها.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالواقعة، وتبين من التحريات أن المجني عليها بعد تعرضها للتعذيب المستمر والضرب أوهمت زوجها بأن الشريحة موجودة في البلكونة في محاولة الفرار منه، وما أن استغلت المجني عليها فرصة للهرب حتى قفزت من الطابق الرابع للهرب من تعذيب المتهم لها.

وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهم الهارب للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاحتجاز والتعذيب وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.