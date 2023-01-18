البنك المركزي الياباني يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، حيث أبقى على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 1ر0% وعلى الفائدة طويلة الأجل عند نحو صفر في المئة.

وقال البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية إنه لن يتردد في إقرار المزيد من تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر لتعزيز النمو الاقتصادي.

في الوقت نفسه خفض بنك اليابان المركزي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الياباني للأعوام الحالي والمقبل وبعد المقبل، حيث يتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل بنسبة 9ر1% وليس بنسبة 2% كما كان يتوقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل بنسبة 1ر1% وليس بمعدل 5ر1% وفق توقعات تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للعام المالي بعد المقبل بنسبة 7ر1% وليس بنسبة 9ر1% وفق التوقعات السابقة.