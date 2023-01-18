فنان كاريكاتير: نجاح معرض خلي بالك من زوزو بسبب محبتي لسعاد حسني

أكد سمير عبد الغني، فنان الكاريكاتير وصاحب فكرة معرض "خلي بالك من زوزو"، أن اكتمال الفكرة بسبب محبته للنجمة سعاد حسني، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على المعرض، وهذا المعرض من أجل صناعة البهجة.

وأضاف "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، "كل الحضور في معرض فيلم "خلي بالك من زوزو" قالوا لسعاد أنا بحبك "، مؤكدا أنه كان هناك 1000 رسام تواجدوا في المعرض في أول أيامه، وتم استقبال 100 عمل عن سعاد حسني، كما أنه اهتم بفكرة صناعة البهجة من خلال عرض الفيلم.

وفي نفس السياق، أشارت راندا اسماعيل، الرسام الكاريكاتير، إلى أن لوحاتها في معرض "خلي بالك من زوزو" تعبر عن البهجة والفرحة، كما أن الفنانة سعاد حسني متوجة في قلوب المصريين، وهي فتاة أحلام الجميع وملهمة لكثير من الفنانين وكافة الشعب.