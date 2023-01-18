مجلس الوزراء يوافق على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا





وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب".



ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و450 ألف دولار أمريكي، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 174 مليونا و337 ألفا و626 دولارا أمريكيا، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، والتى من بينها نشاط دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، ونشاط التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، وكذا النشاط الخاص بإصلاح واستقرار الاقتصاد من خلال تقديم المساعدة والفنية وبناء القدرات.