المحكمة الإسرائيلية العليا تقضي ببطلان تعيين وزير الداخلية والصحة

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قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، ببطلان تعيين أرييه درعي، زعيم حزب شاس الديني، وزيرا للداخلية والصحة.

وينظر إلى هذا القرار على أنه صفعة قوية للحكومة الدينية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأقام نشطاء الحقوق المدنية دعوى ضد تعيين درعي بسبب ماضيه الجنائي.

وأدين درعي عدة مرات، كانت آخرها بتهمة التهرب الضريبي في عام 2021.

وتم تعديل قانون للتمكن من تعيينه وزيرا للداخلية والصحة. وفي وقت لاحق، أصبح وزيرا للمالية بموجب اتفاقية التناوب.

يشار إلى أن هناك مخاوف من أن القرار قد يسمح لوزير العدل الجديد ياريف ليفين بالمضي قدما بشكل أسرع في خطط إضعاف المحكمة العليا.

ويريد ليفين تمكين الأغلبية في البرلمان من نقض قرارات المحكمة العليا. كما يريد تغيير تركيبة الهيئة التي تعين القضاة.

واتهم ليفين المحكمة العليا في الماضي بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، خرج عشرات الآلاف في إسرائيل إلى الشوارع للاحتجاج على الإصلاحات المقررة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة أخرى في تل أبيب يوم السبت المقبل.

وحكم على درعي بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2000 على خلفية اتهامات بالرشوة والفساد والاختلاس، بما في ذلك خلال فترة عمله وزيرا للداخلية.

وفي عام 2013، عاد إلى الساحة السياسية.

وفي عام 2021، اضطر إلى الاستقالة من عضوية البرلمان بسبب مخالفات ضريبية جديدة، ومنح افراجا مشروطا كجزء من تسوية.

وفي ذلك الوقت، أكد للمحكمة أنه يريد الانسحاب من المعترك السياسي.