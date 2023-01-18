رئيس وزراء أوكرانيا: إعادة إعمار البلاد ستكون المشروع الأضخم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الأربعاء، إن إعادة الإعمار أوكرانيا بعد الحرب، ستكون المشروع الأضخم من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني -في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" عبر الفيديو كونفرانس- "إن التمثيل رفيع المستوى لشركائنا الأوربيين في المباحثات المعنية بإعادة إعمار أوكرانيا، يبرهن مجددا على الاهتمام الأوروبي بثمل هذا المشروع الضخم، والذي سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية.

ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني، فإن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار سيوفر فرصا بمئات المليارات من الدولارات للشركات الخاصة الأوربية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا يجب أن تأخذ زمام المبادرة في إعادة الإعمار، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية.

بدوره، أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في وقت سابق أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا تتجاوز 350 مليار دولار على الأرجح.