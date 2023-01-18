جلاسنر يقرر البقاء في آينتراخت فرنكفورت

قال أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، إنه لا يرى ما يدعو لرحيله مبكرا عن تدريب الفريق، مؤكدا أنه يعتزم استكمال فترة تعاقده مع حامل لقب الدوري الأوروبي.

وقال جلاسنر في تصريحات لمحطة "إف.إف.إتش" الإذاعية اليوم الأربعاء لدى سؤاله بشأن الشائعات حول مستقبله :"لا يزال لدي عقد حتى 2024 وأنا مستمتع للغاية هنا."

وأضاف :"هناك أجواء هائلة في المدينة بأكملها، وأعتقد أن الجميع يرون ذلك."

وقال جلاسسنر إنه يعمل في كرة القدم منذ أكثر من 30 عاما ولا يمكنه قول إن الأمور :"كانت بهذا الشكل بالتأكيد" من قبل.

وانتقل جلاسنر لتدريب فرانكفورت قادما من فولفسبورج في موسم 2021 / 2022 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وفي الموسم الحالي، تأهل آينتراخت فرانكفورت إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي نابولي الإيطالي.