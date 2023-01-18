 التموين: لدينا 33 ألف مخبز عيش بلدي وطرح الخبز لغير حاملي البطاقات يخلق منافسة بالسوق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التموين: لدينا 33 ألف مخبز عيش بلدي وطرح الخبز لغير حاملي البطاقات يخلق منافسة بالسوق

أرشيفية
أرشيفية
خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 5:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 5:56 ص

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم طرح كارت شراء الخبز لغير حاملي البطاقات التموين بداية من الأسبوع المقبل من قبل مكاتب البريد، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الخبز المدعم ذات المذاق المتميز لكافة المواطنين خارج منظومة الدعم.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم الحصول على بطاقة دفع مسبق "الكارت" لغير حاملي بطاقات التموين لشراء الخبز من المنافذ، مؤكدا أن سعر الرغيف الواحد بأكثر من 90 قرش، ويعد هذا توفير رغيف الخبز للشرائح الوسطى وفوق الوسطى بسعر مناسب.

وأشار إلى أن هناك 33 ألف مخبز للعيش البلدي، ويباع الرغيف الواحد بـ5 قروش بينما يكلف الدولة 90 قرش، مضيفا: يتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميًا، وطرح هذا الكارت لخلق المنافسة بين مخابز العيش البلدي والسياحي.

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