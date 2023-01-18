الأمم المتحدة تنظم سلسلة ورش عمل لمناقشة الهجرة الآمنة بالمنطقة العربية

أطلقت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتعاون مع كل من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووزارة الداخلية البحرينية النسخة الأولى من ورش عمل، حملت عنوان: "الهوية القانونية: أمن الحدود والتنقل الآمن"، اليوم الثلاثاء، على أن تستمر على مدار ثلاثة أيام في مملكة البحرين.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وتكريس أفضل الممارسات الملائمة لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة في مجال الهجرة والقضايا ذات الصلة؛ وذلك لضمان هجرة آمنة ومنظمة، إلى جانب تأمين حصول المهاجرين على معلومات وهوية قانونية؛ لمساعدة دول المنطقة في تنفيذ سياسات هجرة مأمونة، وإدراتها بشكل فعال.

وقد شارك في الورشة عدد من المسؤولين ونخبة متنوعة من الخبراء من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية العربية، ومنظمات الأمم المتحدة؛ حيث ناقشوا أهم التوصيات والسياسات حول أهمية زيادة التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة؛ لتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، كما تم استعراض سبل تعزيز تبادل المعلومات؛ نظرا لأهميتها في بناء سياسات الهجرة القائمة على الأدلة والبيانات.