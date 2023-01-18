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خبراء: حركة السفر من الصين لن تنشط قبل مايو المقبل رغم إلغاء قيود كورونا

لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:46 م

أفاد خبراء بأن السفر من الصين قد يحتاج إلى أربعة أشهر أخرى ليشهد زيادة كبيرة، رغم إلغاء البلاد للقيود المتعلقة بكوفيد- 19 مؤخرا على الرحلات الأجنبية.

وذكرت قاعدة بيانات رحلات الطيران "أو ايه جي" أن الرحلات من الصين عبر البحار من غير المحتمل أن تزداد قبل الربع الثاني من العام الجاري، وعلى الأرجح اعتبارا من عطلة عيد العمال في الأول من مايو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وسافر الصينيون في 155 مليون رحلة خلال 2019، وأنفقوا نحو 255 مليار دولار، بما يوازي 14% من عائدات السياحة العالمية.

وسيعوق عدد من العوامل عودة الرحلات إلى هذه المستويات، حسبما توقع جون جرانت كبير محللي قاعدة بيانات "أو ايه جي" اليوم الأربعاء، بما في ذلك الموجة الحالية من كوفيد- 19 في البلاد، والضعف النسبي للاقتصاد والزيادات العالمية لأسعار تذاكر الطيران.


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