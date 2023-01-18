جون كيري يشيد أمام دافوس بسياسة ألمانيا في مجال المناخ

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري بسياسة ألمانيا في مجال المناخ.

وخلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، أبدى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق اليوم الأربعاء تفاؤله حيال تحقيق ألمانيا أهدافها المناخية الخاصة بالحفاظ على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار لا يزيد عن 5ر1 درجة، وقال:" ألمانيا يمكنها أن تحقق هذا".

ورأى كيري أن العالم في المقابل يتجه نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 5ر2 درجة أو أكثر، وأضاف أن الاستثمارات في حماية المناخ يجب مضاعفتها لهذا السبب.

وأعرب المرشح الأسبق للحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن مكافحة التغير المناخي لا يمكن أن تنجح، إلا إذا خلقت الحكومات محفزات بالنسبة للقطاع الخاص لكي يستثمر في التقنيات الصديقة للبيئة.

وتابع كيري أن الولايات المتحدة فعلت هذا من خلال قانونها لخفض التضخم الذي ينص على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في حماية المناخ والمجال الاجتماعي.

غير أن المفوضية الأوروبية ترى في المقابل أن القانون أضر بشركات الاتحاد الأوروبي، حيث يتخوف التكتل من انتقال مراكز الإنتاج إلى الولايات المتحدة وفقدان وظائف.