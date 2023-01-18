دونت إيران سلسلة تغريدات انتقدت غضب بريطانيا من تصفية إيران للمواطن البريطاني الإيراني، مزدوج الجنسية، رضا أكبري، الذي اتهمته إيران بـ"التجسس".

وقالت الخارجية الإيرانية، في تدوينات لها عبر تويتر، إن بريطانيا ليست في وضع يسمح لها بوعظ الدول الأخرى عن حقوق الإنسان.

كما اتهمت الخارجية الإيرانية، عبر تويتر، الأمير البريطاني هاري تشارلز، المتنازل عن الملكية، بعدم إبدائه أي ندم على مقتل أرواح بريئة وقت خدمته العسكرية في أفغانستان، متهمة بريطانيا بـ"السماح له بارتكاب جريمة حرب".

ونصت تدوينة الخارجية الإيرانية على أن: "النظام البريطاني الذي يرى أحد أفراد أسرته المالكة أن مقتل 25 شخصًا بريئًا يعتبر إزالة قطع شطرنج ولا يندم على هذه القضية، ومن يغض الطرف عن جريمة الحرب هذه، ليس في وضع يمكنه من وعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان".

كان منشور الخارجية الإيرانية يشير إلى فقرة مثيرة للجدل في كتاب مذكرات الأمير هاري، عن عدد الوفيات التي أحدثها خلال مشاركته في غزو أفغانستان في 2008 و2012، حيث شرح هاري في مذكراته كيف قتل 25 مسلحًا أفغانيا بالرصاص، موضحا أنه لم يشعر بالخجل بشأن أفعاله أثناء خدمته في أفغانستان قبل نحو 10 سنوات، معبرا أنه "تعامل معهم كقطع شطرنج، وليس بشرا".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن مذكرات الأمير هاري الجديدة أثارت مخاوفا أمنية، وسمحت لجماعة طالبان المسيطرة على حكم أفغانستان، بالترويج لدعاية ضد الجيش البريطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوترات بين طهران ولندن تصاعدت مؤخرا في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني أكبري.

وذكرت الصحيفة ان أكبري، 61 عامًا، هو نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، وكان قد انتقل إلى المملكة المتحدة بتأشيرة استثمار وأصبح مواطنًا متجنسًا، بعدما اتهمته إيران في عام 2019 بالتجسس لصالح بريطانيا، لكن جرى استدراجه إلى إيران من قبل الأجهزة الأمنية قبل ثلاث سنوات.

وأثار إعدام أكبري، الأسبوع الماضي، غضبًا في بريطانيا، حيث وصفها رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه "عمل قاس وجبان قام به نظام همجي".

وسحب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، سفير بريطانيا لدى إيران، سيمون شيركليف، بشكل مؤقت. كما تدرس المملكة المتحدة الآن تصنيف الحرس الثوري الإيراني، كمنظمة إرهابية، في إشارة إلى موقفها المتشدد تجاه نهج الجمهورية الإسلامية في إيران.

وفي سلسلة التغريدات، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، الضجة البريطانية ودعم بعض المدافعين الأوروبيين عن حقوق الإنسان، بأنها "علامة على تهربهم وانتهاكهم للقانون"، وأضافت: "قوبل تعدي بريطانيا على الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برد حاسم من المخابرات والقضاء الإيراني".

وتصاعدت التوترات بين الغرب وإيران بالفعل بسبب حملة طهران القمعية على الاحتجاجات على مستوى البلاد المنادية بحقوق المرأة، فضلاً عن دعمها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بطائرات بدون طيار.

ونتيحة ذلك، اعتقلت إيران ما لا يقل عن 14 ألف شخص في موجة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهساء أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت قد ألقي القبض عليها في 16 سبتمبر، بزعم انتهاك قواعد ارتداء الحجاب.

وتم القبض على صحفيين وصناع أفلام ومحامين ونشطاء، ووردت أنباء عن إعدامات عدة ومقتل مئات المتظاهرين في الاشتباكات مع قوات الأمن الإيرانية.