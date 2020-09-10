الأمم المتحدة: محاولات فرار الروهينجا بحرا من ميانمار أو بنجلادش

كان العام الماضي أحد أكثر الأعوام فتكاً للاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار وبنجلاديش الذين يحاولون القيام برحلات خطرة عبر البحر بحثاً عن الأمان.

لذلك، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن مزيدا من مسلمي الروهينجا سيموتون في أعالي البحار في غياب استجابة إقليمية شاملة.

وفقاً للمفوضية، فقد حاول أكثر من 3500 شخص من الروهينجا اليائسين عبور البحر في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 360 في المائة عن العام السابق، مما أدى إلى وفاة أو فُقدان ما لا يقل عن 348 شخصاً.

ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأزمة الحالية في خليج البنغال وبحر أندامان بأنها "أزمة تضامن".

وخلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو: "إن الدعوات التي وجهتها المفوضية إلى السلطات البحرية في المنطقة لإنقاذ وإنزال الأشخاص المنكوبين قد ذهبت أدراج الرياح مع بقاء العديد من القوارب عالقة في البحر لأسابيع".

مسلمو الروهينجا يبحثون عن الأمان

في الشهرين الأخيرين من عام 2022، نزلت أربعة قوارب تحمل أكثر من 450 من الروهينجا في آتشيه بإندونيسيا، كما نزل قارب يحمل أكثر من 100 شخص في سريلانكا.

وأعربت المفوضية عن قلقها من احتمال غرق قارب في أوائل ديسمبر وعلى متنه ما يقرب من 180 شخصاً، حيث أشارت مانتو إلى أن العديد من القوارب التي انطلقت في ذلك الشهر ظلت في البحر حتى نهاية العام.

ووفق المفوضية فقد "أبحرت معظم القوارب من ميانمار وبنجلاديش، مما يسلط الضوء على الشعور المتزايد باليأس بين الروهينجا في هذين البلدين، حيث أفاد الناجون الذين وصلوا إلى البر بأنهم قاموا بهذه الرحلات البحرية الخطرة في محاولة للعثور على الحماية والأمن ولم شمل أسرهم وإيجاد سبل العيش في بلدان أخرى، ومن بين هؤلاء ضحايا الاتجار، وأطفال غير مصحوبين ومنفصلون عن ذويهم، وناجون من العنف الجنسي والجنساني".

دعوات لحماية مسلمي الروهينجا

وكررت مفوضية اللاجئين دعوتها لإجراء عمليات بحث وإنقاذ على الفور والسماح للاجئين الروهينجا بالنزول إلى البر في الوقت المناسب وفي أماكن آمنة، كما حثت على تقديم الدعم للبلدان التي يتم فيها إنزالهم.

وقالت مانتو: "ندعو الدول إلى مضاعفة جهودها لمنع تهريب البشر والاتجار بهم".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن هناك أيضاً حاجة لتوزيع المسؤولية الإنسانية بشكل أكثر عدالة بين دول المنطقة لضمان استجابات الحماية المنصفة والمستدامة للاجئ الروهينجا.

وأضافت: "إن المنطقة والمجتمع الدولي بحاجة إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في ميانمار، وإلى أن يتم حل هذه المشكلات، سيستمر اللاجئون في القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان"