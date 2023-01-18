بوتين يتحدث عن تعرض والدته للسرقة خلال حصار لينينجراد ويوضح مصير أخيه

روى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعض القصص العائلية الخاصة خلال حصار لينينجراد في فترة الحرب الوطنية العظمى، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال بوتين، خلال مشاركته في فعاليات بمناسبة الذكرى 80 لرفع الحصار عن لينينجراد في مدينة سان بطرسبوج: «لقد سرقوا بطاقة التموين الخاصة بوالدتي، جاءت للحصول على الخبز، فضربها أحدهم على ذراعها، وأمسك بالبطاقة وهرب».

وشدد الرئيس الروسي في كلمته، على أهمية الاعتراف بالإبادة الجماعية لسكان الاتحاد السوفيتي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح في اجتماع له مع قدامى المحاربين، أن قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب «مهمة للغاية».

وأشار إلى استحالة تقديم جميع الأدلة، والنظر في جميع الحقائق التي تشهد على هذه الإبادة الجماعية، خلال محاكمات نورنبرج.

وخلال كلمته، كشف بوتين، عن مصير أخيه، قائلًا: «لقد عثرت إدارة البحث على أخي الذي دفن في مدافن بيسكاريوف، لم يكن والداي يعرفان، أرسلوا لهما فقط قطعة من الورق كتب عليها أنه مات خلال الحصار، أما إدارة البحث فقد بحثت حتى عثرت على الموقع الذي دفن فيه، لذلك أعرف من تجربتي الخاصة أن هذا عمل جيد ونبيل».