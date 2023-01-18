ماليزيا تسجل فائضا تجاريا للعام الثاني على التوالي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، تسجيل ماليزيا لفائض تجاري للعام الثاني على التوالي مع زيادة الصادرات إلى الأسواق الرئيسية مثل الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا إلى مستويات قياسية مدعومة بارتفاع الأسعار العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية القول إن الصادرات زادت بنسبة 25% إلى 1.55 تريليون رينجت ماليزي (355.1 مليار دولار)، بفضل زيادة صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والنفط والغاز الطبيعي المسال وزيت النخيل.

وزادت صادرات ماليزيا إلى دول آسيان بنسبة 32% إلى 452.9 مليار رينجت بما يمثل حوالي 29.2% من إجمالي الصادرات الماليزية. وزادت الصادرات إلى الصين لتظل أكبر شريك تجاري لماليزيا للعام الرابع عشر على التوالي.

وزادت صادرات ماليزيا من الدوائر الإلكترونية المتكاملة بنسبة 33% سنويا، مستفيدة من النقص العالمي في إمدادات الرقائق الإلكترونية منذ منتصف 2020.

ومن المحتمل أن يتراجع قطاع أشباه الموصلات خلال العام الحالي بسبب حالة الغموض الجيوستراتيجي العالمي، وارتفاع معدل التضخم والركود الاقتصادي.