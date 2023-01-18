البرلمان العربي: لقاء القادة العرب بالإمارات يمثل إضافة قوية في مواجهة التحديات الراهنة

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، باللقاء الأخوي التشاوري الذي استضافه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إخوانه قادة الدول الشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد "العسومي"، أن هذا اللقاء الأخوي الذي عقد تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة" يمثل إضافة نوعية لتعزيز التعاون والتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ويضيف زخماً كبيراً إلى آليات العمل العربي المشترك على مختلف مستوياته، مشيرا إلى أن اللقاء المهم جاء في توقيت استثنائي يتطلب تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين القادة العرب من أجل تعزيز وتنسيق الجهود العربية المشتركة في التعامل مع ما يموج به العالم حالياً من تطورات متسارعة لها انعكاسات مباشرة على المجتمعات العربية.

وشدد على أن مخرجات هذا اللقاء الأخوي الذي ناقش العديد من القضايا التي تهم الشعب العربي، تخدم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء، وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وأعرب عن دعم البرلمان العربي التام لكل جهود التعاون العربي المشترك على مختلف مستوياته الجماعية ومتعددة الأطراف والثنائية، كونها محوراً جوهرياً في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.