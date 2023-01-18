ستولتنبرج: أوكرانيا ستحصل على مزيد من الدعم والأسلحة الحديثة



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن أوكرانيا ستحصل على المزيد من الدعم والأسلحة الحديثة فيما تقاوم هجمات موسكو.



وذكر ستولتنبرج قبيل اجتماع لداعمي أوكرانيا في ألمانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري "إن الرسالة الأساسية هناك ستكون: المزيد من الدعم والمزيد من الدعم المتطور وأسلحة أثقل والمزيد من الأسلحة الحديثة".



ولم يشر إلى ما إذا كانت هناك أي إعلانات بشأن الاتفاق الخاص بدبابات ليوبارد 2، ومنح كييف المزيد من الأسلحة الحديثة والقوية التي طلبتها مرارا. وقد يكون يرمي إلى تعهد لندن بإرسال 14 دبابة قتالية من طراز تشالنجر 2.



وأوضح ستولتنبرج أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب سيكون خطيرا للغاية، حيث سيبعث برسالة إلى الحكام المستبدين الآخرين أنهم أيضا يمكنهم الحصول على ما يريدونه من خلال القوة المفرطة.



وأضاف أن إرسال الأسلحة هو الطريق نحو السلام في هذه الحالة، وأن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام هو إقناع بوتين بأنه غير قادر على الانتصار في المعركة