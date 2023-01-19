قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن معارض أهلا رمضان تتضمن إنشاء 200 معرض على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الأسعار في المعارض تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بـ30% في بعض السلع مثل الدواجن، إذ يبلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها، وكيلو اللحوم البرازيلي 120 جنيها، والسوداني بـ135 جنيها، والبلدي بـ150 جنيها، والضاني بـ165 جنيها.

وأوضح أن استعدادات مكثفة اتخذتها الدولة من أجل توفير السلع الغذائية مبكرا قبل حلول شهر رمضان بثلاثة أشهر.

وتحدث عن منظومة الخبز التي وصفها بأنها منضبطة جدا، مؤكدا أن هناك 72 مليون مواطن تحت مظلة التموين، يستفيدون من سلعة الخبز (المدعم)، و64 مليون مستفيد من السلع التموين.

وأكّد أن كل مواطن مُخصص له 50 جنيها في الشهر، كسلع تموينية عدا الخبز، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة حجم المستفيدين، فأصبحت البطاقة التي تخص أسرة واحدة تحصل على زيادة بقيمة 100 جنيه، والبطاقة التي تضم أسرتين تحصل على 200 جنيه إضافية، و300 جنيه للبطاقة التي تضم ثلاثة أسر فأكثر.