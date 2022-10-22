 مرتضى منصور: «قلت للاعبي الزمالك مباراة الأهلي الجاية مفيهاش جن» - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: «قلت للاعبي الزمالك مباراة الأهلي الجاية مفيهاش جن»

الشروق
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:31 ص

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي جمعته بلاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني مساء يوم الثلاثاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي على استاد القاهرة الدولي، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: «قلت للاعبي الزمالك أوعوا ترموا الفوطة بعد الهزيمة أمام بيراميدز، مباراة الأهلي هي التي ستحسم بطولة الدوري في هذا الموسم».

وأضاف منصور: «لو كسبنا الأهلي هيبقى الفارق بينا وبينهم نقطتين، وهم يتعادلوا في أي ماتش نتصدر الدوري وقتها».

وأوضح رئيس الزمالك: «قلت لفيريرا (مدرب الزمالك) بلاش لعب في التشكيل واللاعبين يلعبوا في أماكنهم، عشان نكسب في مباراة القمة أمام الأهلي».

وأتم: «قلت للاعبي الزمالك مباراة السبت أمام الأهلي مفيهاش سحر، ألعبوا وهتكسبوا واللى حصل معكم في بيراميدز مش هيتكرر تاني».


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