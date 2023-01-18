اتحاد الفلاحة في تونس يتوقع استمرار النقص في المواد الغذائية خلال شهر رمضان

قال مسؤول باتحاد الفلاحة والصيد البحري في تونس، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع تسجيل نقص في تزويد الأسواق بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.

وأوضح مساعد رئيس الاتحاد أنيس خرباش أن النقص سيشمل بالخصوص مادتي البطاط والبصل بحوالي 20 بالمئة بجانب النقص في الحليب بنحو مليون لتر يوميا.

وقال خرباش لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة "الإنتاج الوطني من الحليب يقدر بمليون و200 ألف لتر من الحليب والاستهلاك الحالي يقدر بـ8ر1 مليون لتر، وهو ما يعني أن النقص في هذه المادة يقدر بـ600 ألف لتر".

وألقت الحرب الروسية بأوكرانيا بظلالها بقوة على الوضع الغذائي في تونس، في وقت تواجه فيه الدولة شحا في السيولة بسبب أزمة حادة بالمالية العمومية.

وضاعف الجفاف هذا العام من أزمة النقص في الغذاء ما تسبب في ارتفاع الأسعار بينما يحتج المزارعون من جهتهم ضد ارتفاع كلفة الإنتاج من أعلاف ومواد كيميائية.

وقال خرفاش إن تونس فقدت حوالي ربع قطيعها من الأبقار في المقابل لم تتخذ الحكومة أي إجراء لدعم المزارعين.

وأمس أعلنت السفارة الليبية في تونس عن إرسال حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لـ170 شاحنة محملة بمواد غذائية من الزيت والسكر والأرز والدقيق.

وبدأت الشاحنات بالتوافد على تونس منذ أول أمس الاثنين وفق ما أفادت به مصادر من الجمارك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضح المكلف بالإعلام بالسفارة نعيم العشيبي "تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي".