النقل: استكمال تطوير ميناء السخنة لزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت (فيديو)

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، فيديو تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، ضمن خطة الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وتشمل أعمال التطوير الخاصة بالميناء الذي تبلغ مساحته 25 كيلو متر مربع، وأرصفة بأطوال 18 كيلو متر وبعمق 18 متر، حيث سيضم الميناء ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كيلو متر مربع، إضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.



وتقوم الوزارة بإقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270 متر، كما تبلغ إجمالي أعمال التكريك 70 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف، بالإضافة إلى تنفيذ 17 كيلو متر طرق داخلية، ورصف خرساني لـ 6 حارات، كما يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كيلو متر، تنفيذا لخطة الوزارة باستيعاب حركة التجارة الدولية، وفي إطار تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في مصر؛ لتحويلها لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.



وتستهدف الوزارة من أعمال تطوير الميناء زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، من خلال تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.