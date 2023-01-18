هجوم إلكتروني يستهدف شركة نرويجية ويؤثر على ألف سفينة تجارية

ضرب هجوم إلكتروني شركة خدمات شحن نرويجية وأثر على 70 شركة وألف سفينة تجارية.

وتعرضت شركة "دي إن في" ومقرها أوسلو، وهي واحدة من أبرز شركات تصنيف السفن في العالم، لهجوم إلكتروني للمطالبة بفدية يوم 7 يناير الجاري، حسبما قالت في بيان على موقعها الإلكتروني.

ولم يؤثر الهجوم على قدرة السفن على العمل إلا أن شركة "دي إن في" لم تحدد ما الذي تضرر من الهجوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعمل شركة "دي أن في"، التي تقدم أيضا برنامج إدارة الأسطول، من أجل استعادة وظائف خوادم إدارة السفن الخاصة بها.

وقالت إنه لا توجد أي مؤشرات على أن أي بيانات أخرى خاصة بالشركة أو خوادمها تأثرت، مشيرة إلى أنها قامت بإبلاغ الشرطة النرويجية عن الهجوم.