حددت الدائرة العاشرة مدنى استئناف عالي جنوب القاهرة، جلسة 22 مارس للنطق بالحكم في استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر لصالح والدها، برفض الدعوى التى طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر.

وجاء فى الدعوى أن الطالبة والمعلن إليهم يمتلكوا على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة -كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وتم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

ونص في صدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ 100 ألف جنيه.

ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي، والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.