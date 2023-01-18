مستشار ألمانيا: السياسة الحمائية تضر بالابتكار وحماية المناخ

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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من السياسة الحمائية وذلك في معرض تعليقه على الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الإعانات الضخمة للشركات.

وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، قال شولتس، اليوم الأربعاء، إنه يرحب باعتزام الولايات المتحدة استثمار مليارات الدولارات في الطاقة وحماية المناخ.

غير أن المستشار حذر في الوقت نفسه من أن تؤدي المتطلبات الخاصة بمنتجات معينة إلى تمييز ضد الشركات الأوروبية.

وأضاف شولتس أن "السياسة الحمائية تعوق المنافسة والابتكار وتضر بحماية المناخ"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحدث مع الولايات المتحدة عن هذا ويحاول في الوقت نفسه تحسين ظروف الاستثمار في أوروبا.

يذكر أن البرنامج الأمريكي المعروف باسم خفض التضخم ينص على سبيل المثال على ضخ استثمارات بقيمة 369 مليار دولار في مجال الطاقة الخضراء وحماية المناخ.

وتركزت انتقادات هذه الخطوة على ربط الإعانات والإعفاءات الضريبية باستخدام الشركات المستفيدة لمنتجات أمريكية أو أن تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.