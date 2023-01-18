الوزراء الروسي يؤيد اقتراح عدم المساهمة المالية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

أيّد مجلس الوزراء الروسي اقتراح عدم دفع مساهمة مالية إلى (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE) لعام 2022.

وذكرت كالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء أنه تم تكليف وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالقرار المُتخذ من قبل الحكومة الروسية.

وتم نشر المرسوم ذي الصلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية الخاص بالحكومة الروسية الفيدرالسة. وجاء في الوثيقة" "بخصوص قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية المتفق عليه مع وزارة المالية الروسية بعدم دفع المساهمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لعام 2022".

وتعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) هي إحدى لجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمسة، التي تهدف إلى تيسير التجارة عن طريق إصدار توصيات ومعايير وأدوات داعمة يُطبق العديد منها في كافة أنحاء العالم، إلى جانب تدشينها نظام التبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل التابع للأمم المتحدة؛ الذي يُعتبر المعيار الأساسي لنظام تبادل البيانات الإليكتروني المعمول به في العالم.