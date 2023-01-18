لافروف: الولايات المتحدة تفتقر إلى القوة التي تمكنها من بسط هيمنتها على روسيا والصين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تفتقر إلى القوة التي تمكنها من احتواء روسيا والصين والسيطرة عليهما، لذلك قرر الغرب التجمع لتحقيق هذا الهدف.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: إن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد التي تؤهلها لاحتواء كل من روسيا والصين والسيطرة عليهما، "لذا فقد سلكوا المسار الذي هم عليه الآن، وحشد كل حلفائهم الغربيين لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس، أن هذا يعد دليلا على أنهم "الأمريكيين" أدركوا أن قوتهم النارية تنفد أمام مواجهة الاتجاه التاريخي نحو التعددية القطبية العالمية، والذي يسير على قدم وساق.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "استعبدت أوروبا وأجبرتها على خدمة أهداف هيمنتها، كما تستخدم سياسات مماثلة تجاه اليابان"، مُضيفًا أنه من المرجح أن تحاول الولايات المتحدة إشراك نيوزيلندا وكندا في هذه التحالفات.