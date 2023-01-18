 تونس.. ضبط عناصر سلفية بتهمة الانتماء إلي تنظيم إرهابي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس.. ضبط عناصر سلفية بتهمة الانتماء إلي تنظيم إرهابي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 5:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 5:25 م

أعلنت السلطات التونسية عن ضبط عناصر سلفية ابلغ بانتمائهم إلي منظمات إرهابية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم الأربعاء - إنه في إطار ملاحقة العناصر المطلوبة للعدالة من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بمشاركة مصلحة التوقي من الارهاب من ضبط عنصر سلفي ، أبلغ بانتمائه إلى تنظيم إرهابي " وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٦ سنوات .

وأضاف أنه في ذات السياق القت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة القبض على عنصر سلفي بتهمة " الإشادة وتمجيد تنظيمات إرهابية " وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٤ سنوات.

وتابع أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببوحجلة تمكنت من التحفظ علي عنصر سلفي صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.


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